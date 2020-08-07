Один рік обмеження волі: суд виніс вирок капітану судна Delfi

Під час суду капітан судна Delfi визнав свою провину.

Про це повідомила пресслужба Приморського районного суду міста Одеси.

Приморський районний суд міста Одеси розглянув обвинувальний акт відносно капітана судна «Delfi». Його обвинувачують у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 276 КК України, а саме у порушенні працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків.

Обвинувачуваний, будучи капітаном судна «Delfi», порушив правила безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що призвело до аварійної морської події.

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав у повному обсязі.

За результатами повного та всебічного судового розгляду, врахувавши щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення як обставини, що пом’якшують покарання, суд ухвалив визнати обвинуваченого винним та призначити йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, строком на 1 рік.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги у випадку її відсутності.

Нагадаємо, у Мінінфраструктури планують підняти танкер з мілини уже цього місяця. Однак одеські еко-активісти вимагають не розпилювати судно, адже це призведе до екологічної катастрофи.

Фото: Одесская жизнь