Одессу сковали пробки на «черную пятницу» (карта)

Сегодня вечером, 27 ноября, в день «черной пятницы», Одесса уже «по традиции» стала в вечерних пробках.

В частности, согласно Google-картам, в центре города движение транспорта затруднено на улицах Преображенской, Екатерининской, Ришельевской и прилегающим к ним улицам.

Кроме того, наблюдается тянучка в районе Аркадии.

В Киевском районе города «покраснели» проспект Глушко и улица Королева в районе ТЦ «Панорама». А вот возле ТЦ «Таировский» проезд не затруднен.

Также сложно проехать по проспекту Небесной сотни и улице Инглези возле «Сити-центра», а также по Люстдорфской дороге возле «Таврии Вузовской».

В Суворовском районе, в районе «Сити-центра Котовского», а также по улицам Академика Заболотного и Семена Палия серьезных пробок не наблюдается.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в Одессе «черная пятница» – день больших скидок в магазинах и крупных распродаж.

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