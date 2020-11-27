В этом году «Черная пятница» попадает на 27 ноября. Но в большинстве одесских магазинов с учетом «карантина выходного дня» скидки начали действовать в четверг, а в некоторых – и со среды. К тому же для тех, кто не успеет на «черную пятницу», еще существует «Киберпонедельник» – это распродажа в онлайн-магазинах, которая пройдет 30 ноября.

Уловки «Черной пятницы»: на что делают скидку?

Принято считать, что распродажа в этот день – это скидки 5-90%. Но многие продавцы делают скидки искусственно: за неделю до дня «Х» товар может подорожать от 5% до 30%. А уже в день акции скидка якобы составит 20 или 40%. И это есть главный секрет успеха. К тому же обычно по такой скидке сбывают устаревший или «серый» товар (особенно технику или гаджеты). Поэтому чаще всего в группу товаров с самыми «черными» ценами попадают:

неходовые товары;

остатки прошлых коллекций одежды и обуви;

несезонные товары (их в самом деле можно купить по выгодной цене);

продукция с браком, дефектами или с витрин (актуально в магазинах электроники);

товары с истекающим сроком годности (это практикуют магазины косметики и бытовой химии – приобретая, к примеру, крем для лица, вы за полцены получаете просроченный крем для рук).

А чтобы вы наверняка не прошли мимо магазина, в дело вступают визуальная реклама с привлекательными цифрами скидки, например, до 70-90% и манипуляция с ограниченным временем на покупку или ложный дефицит товара. Здесь у покупателей срабатывает страх перед упущенной выгодой.

Что выгодно покупать в «Черную пятницу»?

Считается, что в «Черную пятницу» можно выгодно купить одежду, технику и игрушки. Но лучше всего в эти дни присмотреться к аксессуарам: перчаткам, сумочкам, шарфам, кошелькам, очкам и украшениям. На эту группу товаров многие производители делают действительно выгодные скидки. А еще в этот день выгодно покупать домашний текстиль: халаты, тапочки, полотенца, пижамы.

7 правил поведения в дни «Черной пятницы»

Составьте список покупок. Подумайте, что вам нужно купить, даже если это «мелочевка». Выберите магазин, чтобы в день распродаж не терять время и силы на поиски необходимого товара. Подберите несколько точек, которые объявили о своем участии в акции. Определитесь, сколько вы готовы потратить. Отложите эту сумму или переведите на карту, которой будете оплачивать покупки, и не спускайте все деньги сразу. Отслеживайте цены, чтобы убедиться, что скидка на распродаже реальна, нужно проверить, как цена менялась до «Черной пятницы». Воспользуйтесь ценовым агрегатором в интернете – он помогает выяснить, в каком магазине цена выгоднее. Не торопитесь. Увидев привлекательную цену со скидкой, не торопитесь отдавать деньги. Подумайте, нужна ли вам эта вещь, осмотрите ее целостность и качество. Обращайте внимание на то, что написано на ценнике, и условия скидок. Не поддавайтесь на провокации. Если вы видите, как кто-то воюет за вещь, то это не значит, что и вам она нужна. Советуйтесь и общайтесь. Не ходите на «черный» шопинг сами, совет надежного человека может спасти от неудачной покупки.

Онлайн-покупки в “Черную пятницу”

Выгодные скидки ко дню «Черной пятницы» можно уже увидеть в онлайн-магазинах «Комфи», «Фокстрот», «Цитрус», «Каста», «Розетка», «Спортмастер» и других. Однако будьте внимательны: в «черные» дни появляются поддельные сайты, предлагающие ввести информацию банковской карты для увеличения скидки. Делайте покупки только в известных вам интернет-магазинах, где есть хотя бы какая-то гарантия и надежность.

Кроме этого нужно помнить, что в онлайн-магазинах определить качество товара или примерить вещь просто невозможно. Прежде чем сделать свой выбор, прочитайте отзывы предыдущих покупателей. А лучше всего найдите магазины с нужным товаром в торговых центрах, осмотрите его там, а затем заказывайте через сайт. Не забывайте учитывать стоимость товара вместе с доставкой, а также уточняйте правила возврата.

Отстаивайте свои права!

Если вам не подошел товар, вы можете его вернуть в течение 14 дней при наличии сохраненного чека и целостности упаковки. И помните о дисконтных карточках, возможно, они подарят вам дополнительную скидку.

Фото: od.vgorode.ua

Читайте также: Черная пятница 2020: традиции, история и пандемия