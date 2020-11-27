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Черная пятница 2020: традиции, история и пандемия

Черная пятница 2020: традиции, история и пандемия

Сегодня, 27 ноября, в большинстве стран мира будет “черная пятница” – день больших скидок в магазинах и крупных распродаж. 

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Традиция эта чисто американская, но давно вышла за пределы США. “Черной” называют пятницу после американского Дня благодарения. Она, по сути, предваряет череду рождественских праздников.

Распродажи после Дня благодарения еще 18 веке, но ранее для них не было названия. “Черной пятницей” день стали называть лишь в 70-х годах прошлого столетия. Тогда у американцев уже было достаточно личного автотранспорта, чтоб создать пробки на дорогах во время поездок на распродажи.

А в 1980-х название “Черная пятница” стали использовать газеты штата Пенсильвания . Они объясняли его не только пробками, но и тем, что магазины работают до ночи.

В современных США “черная пятница” – день суперраспродаж, поэтому нередко очереди у магазинов выстраиваются еще за сутки до начала акции.

В 2020 году на стоит забывать, что “черная пятница” все же проходит во время пандемии коронавируса.  Поэтому стоит подумать, идти ли на распродажи на рынки и в магазины, или поберечь себя. Как запасной вариант – онлайн-распродажи.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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