Одессу «оккупировали» скворцы (видео)

В Одессе наблюдается настоящее нашествие скворцов. Об этом пишет Телеграм-канал «Курс Одесса».

Как отмечают экологи, теплая осень и аномально теплый декабрь сыграли с перелетными пернатыми злую шутку: птицы отказались покидать наши края, а с наступлением морозов и снегопадов страдают из-за нехватки пищи и массово слетаются в населенные пункты в ее поисках.

Одесситам можно лишь посоветовать беречь голову: скворцы способны «обстрелять» прохожих своим пометом прямо на лету.

Фото: ПтероДабл

Видео: Одесса и одесситы