Погода в Одессе: 30 июня ожидаются гроза, град, шквалы и дождь

В четверг 30 июня по Одессе объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидаются гроза, град, шквалы и дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Согласно штормовому предупреждению, днем 30 июня по Одессе ожидается гроза. Во время грозы шквал 15-20 м/с.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» – 15-01
30 июня 2022 г. в Одессе с утра будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Во второй половине дня во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами умеренный дождь, гроза, град.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, во второй половине дня во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.