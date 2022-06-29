Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: 30 июня ожидаются гроза, град, шквалы и дождь

Погода в Одессе: 30 июня ожидаются гроза, град, шквалы и дождь

В четверг 30 июня по Одессе объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидаются гроза, град, шквалы и дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Согласно штормовому предупреждению, днем 30 июня по Одессе ожидается гроза. Во время грозы шквал 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» – 15-01

30 июня 2022 г. в Одессе с утра будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​умеренный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Во второй половине дня во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​28-30°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь, местами умеренный дождь, гроза, град.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, во второй половине дня во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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