Как сообщают местные Телеграм-каналы, в настоящее время в разных частях города уже можно наблюдать поваленные деревья.

«Лучше из дома пока не выходить!», – предупреждают одесситов.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, вечером сегодняшнего дня возможна гроза и шквал до 15-20 м/с.

Сообщается, что такая погода сохранится до конца дня. Объявлено штормовое предупреждение І (желтого) уровня опасности.

Ранее мы рассказывали, какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе и области на завтрашний день, четверг, 17 июля

А в одесской мэрии призывают одесситов и гостей города быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки, а также не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.