В Одессе пасмурно

Ключевые моменты:

  • Завтра, 17 июля 2025, в Одессе ожидаются кратковременные дожди, переменная облачность и жара до +32°C;
  • В Одесской области местами возможны грозы, температура до +34°C;
  • Ветер северо-западный, морская вода прогрета до +21°C.

Прогноз погоды в Одессе на 17 июля

В Одессе в среду ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем она поднимется до 30-32°С.

Температура морской воды 20-21°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 16 июля

По Одесской области завтра переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Анны Баратынской

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