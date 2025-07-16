Ключевые моменты:
- Завтра, 17 июля 2025, в Одессе ожидаются кратковременные дожди, переменная облачность и жара до +32°C;
- В Одесской области местами возможны грозы, температура до +34°C;
- Ветер северо-западный, морская вода прогрета до +21°C.
Прогноз погоды в Одессе на 17 июля
В Одессе в среду ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем она поднимется до 30-32°С.
Температура морской воды 20-21°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 16 июля
По Одесской области завтра переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Анны Баратынской