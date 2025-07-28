Ключевые моменты

В ночь на 29 июля в небе у Одессы зафиксировано не менее 6 вражеских дронов, часть из них двигалась в направлении города.



Объявлена воздушная тревога, мэр призвал одесситов оставаться в укрытиях, особая угроза — в Пересыпском районе.

Около 00:55 по области была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил об угрозе применения ударных дронов и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Особое внимание он обратил на Пересыпский район:

«Одесса, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!» — написал мэр в 1:01.

«Пересыпский район, будьте осторожны!» — добавил он через минуту.

Сейчас точное количество дронов и последствия атаки уточняются. Воздушная тревога в регионе продолжается.

Ранее мы сообщали, что враг атаковал «шахедами» Лиманскую громаду в Одесской области — опубликованы фото последствий.

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