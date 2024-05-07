Одеську область атакували з моря: працювало ППО

Тривога на Одещині пролунала о 14:06. За кілька хвилин пролунали вибухи.

У Силах оборони півдня повідомили про “швидкісну мету до Одеси з моря”. Моніторингові канали попередили про грозу запуску авіаційних ракет х-59 з Півдня.

Перед цим повідомлялося про активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря.

Су-34.

О 14:26 було дано відбій повітряної тривоги.

Чекаємо на офіційну інформацію.