Одеську область атакували з моря: працювало ППО

У вівторок, 7 травня, рашисти серед білого дня запустили ракети на Одещину. Одесити чули вибухи, попередньо це була робота ППО.
Тривога на Одещині пролунала о 14:06. За кілька хвилин пролунали вибухи.
У Силах оборони півдня повідомили про “швидкісну мету до Одеси з моря”. Моніторингові канали попередили про грозу запуску авіаційних ракет х-59 з Півдня.
Перед цим повідомлялося про активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря.
Су-34.
О 14:26 було дано відбій повітряної тривоги.
Чекаємо на офіційну інформацію.