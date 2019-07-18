Одесскому зрителю показали фильм Лозницы о зарождении сталинских репрессий

Украинская премьера нового фильма Сергея Лозницы прошла на Одесском кинофестивале. «Процесс» – так называется документальная лента, которую показали на внеконкурсной программе ОМКФ-2019. Черно-белые кадры были сняты еще в 1930 году, во время одного из первых громких сталинских процессов, так называемого дела «Промпартии».

Режиссер, начав работу над фильмом, изначально хотел показать первые политические процессы 1930-х годов. «Мне было интересно понять, как все это начиналось. А начиналось все это как дискуссия. Как мы сейчас дискутируем, например, о языке. А потом все закончилось террором», – сказал Сергей Лозница.

Позже в российском архиве был обнаружен трехчасовой материал, в котором практически полностью зафиксирован судебный процесс над представителями технической интеллигенции – дело «Промпартии». Из этого материала режиссер смонтировал двухчасовой фильм, добавил немного хроники, убрал «брак» и особо длинные, малоинформативные куски выступлений. Он также добавил финальный комментарий, в котором дана справка о всех подсудимых, прокурорах и судьях. Вероятнее всего, предполагает Сергей Лозница, этот фильм был снят для самого Сталина – настолько подробно и четко в нем все было показано.

“В это время государство отрабатывало методы террора. Самое удивительное, что они использовали все то, чего достиг театр, чтобы достичь своих политических целей. Не верить людям, которые говорят так искренне, невозможно. Я, как режиссер, вижу, что они не играют, это не ложь. Это правда. Но как можно так, мы же знаем, что все, что они говорят, – это ложь. Вот это не укладывается в голове”, – отметил Сергей Лозница.

Особый цинизм состоит в том, что Промпартии никогда не существовало. Обвинение объявило о 2000 членов этой партии, однако под арест были взяты только восемь человек. Наблюдая за обвиняемыми, просто поражаешься, как эти люди легко оговаривают себя, читая «по бумажке» написанный текст, признаются в непоправимом нанесении экономического вреда молодой стране, как они просят для себя пощады у самого гуманного в мире пролетарского суда. Интересно, что в фильм не были добавлены речи адвокатов двух обвиняемых. Известно, что именно их подзащитных и приговорили к смертной казни, в то время как другим обвиняемым, не имевшим адвокатов, дали от 5 до 10 лет – чтобы неповадно было просить помощь.

В кадре можно увидеть много известных лиц – соратника Сталина Сергея Кирова, прокурора Андрея Вышинского (уроженца Одессы), прокурора Николая Крыленко (его потом приговорит к расстрелу все тот же Вышинский). За длинными столами сидят главные редакторы самых известных мировых газет, лауреат Нобелевской премии, исландский писатель-коммунист Хальдоур Кильян Лакснесс и многие другие. А в небольших перебивках маршируют рабочие с транспарантами, на которых написано: “Требуем расстрела”.

Все это очень страшно, особенно когда осознаешь, что эти события происходили не так давно, и что это только начало Великого террора, а основные репрессии еще впереди.

Именно поэтому автор фильма призвал изучать свою историю: «Пойдите в архивы. Там клад лежит. Мы многого не знаем о себе самих. Материалы есть, их можно увидеть и вернуться к своей истории».

Фильм «Процесс» был показан на Венецианском фестивале в 2018 году, в Висбадене, Риге и, наконец, в Одессе. Фильм нельзя найти в интернете, а когда еще можно будет увидеть его на большом экране – неизвестно. Пока его можно посмотреть в небольших артхаусных залах и киноклубах.

Сейчас Лозница работает над еще одним документальном фильмом о смерти Сталина. Показать его режиссер пообещал на следующем кинофестивале.

Фото: пресс-служба ОМКФ, Юлия Сущенко

Видео: ATOMS & VOID/ Films by SERGEI LOZNITSA