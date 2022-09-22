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Одесскому зоопарку – 100 лет: мероприятия, которые стоит посетить

Одесскому зоопарку – 100 лет: мероприятия, которые стоит посетить

В этом году Одесский зоопарк отмечает свой 100-летний юбилей. Одесситов и гостей города приглашают к участию в праздничных мероприятиях, которые пройдут 23 и 24 сентября.

«К сожалению, это радостное событие выпало на нелегкое, военное время. Однако мы не можем не отблагодарить вас, дорогие посетители, за то, что уже несколько поколений вы остаетесь верными друзьями Зоопарка, поддерживаете нас и вдохновляете постоянно развиваться! Поэтому приглашаем вас вместе с нами отметить юбилей Одесского зоопарка»,

– сообщается на Facebook-странице заведения.

Праздничные мероприятия будут проходить два дня: в пятницу, 23 сентября, и в субботу, 24 сентября.

В программе:

  • 23 сентября, пятница, с 13:00 до 14:00 – открытие памятной доски первому директору зоопарка, гашение марки «100 лет Одесскому зоопарку», торжественное открытие нового вольера белых львов. Вход с 9:00 до 12:00 бесплатный.
  • 24 сентября, суббота, в 10:30 – концертная программа, детские развлечения с аниматорами, мастер-классы и аквагрим. Вход для детей до 14 лет бесплатный.

100 лет Одесскому зоопарку

Ранее в Одесском зоопарке побывала корреспондент «Одесской жизни». Об истории создания, военных буднях и планах зоопарка на будущее читайте в нашем материале:

Одесскому зоопарку – 100 лет: прерванная реставрация, львы-переселенцы и травмпункт для зверей

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Редакция ПРОФИЛЬ

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