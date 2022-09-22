Одесскому зоопарку – 100 лет: мероприятия, которые стоит посетить

Анекдот дня: почему Яша больше не дружит с Изей Доброе утро, Одесса, одесситы и все примкнувшие к ним! Ну, вот и пятница (для кого «развратница», а для кого – рабочий день), а значит начинаем готовиться к выходным и настраиваемся на позитивную волну. Ну, и в наших защитников, конечно, верим и ждем от них хороших новостей. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Софочка и ее шарм Доброе утро, одесситы! Ловите утренний совет: несмотря на непростые времена, не теряем бодрости духа, ждем хороших новостей и верим а нашу Победу. И да – кулачки за наших защитников держим крепко и помогаем – кто чем может. ПОДРОБНЕЕ

Новорожденные одесситы: сколько малышей появилось на свет за прошедшую неделю? На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 164 маленьких украинца, что на шесть детей больше, чем неделей ранее. За неделю население Одессы пополнили две двойни.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. ПОДРОБНЕЕ