Одесскому зоопарку – 100 лет: мероприятия, которые стоит посетить

В этом году Одесский зоопарк отмечает свой 100-летний юбилей. Одесситов и гостей города приглашают к участию в праздничных мероприятиях, которые пройдут 23 и 24 сентября.
«К сожалению, это радостное событие выпало на нелегкое, военное время. Однако мы не можем не отблагодарить вас, дорогие посетители, за то, что уже несколько поколений вы остаетесь верными друзьями Зоопарка, поддерживаете нас и вдохновляете постоянно развиваться! Поэтому приглашаем вас вместе с нами отметить юбилей Одесского зоопарка»,
– сообщается на Facebook-странице заведения.
Праздничные мероприятия будут проходить два дня: в пятницу, 23 сентября, и в субботу, 24 сентября.
В программе:
- 23 сентября, пятница, с 13:00 до 14:00 – открытие памятной доски первому директору зоопарка, гашение марки «100 лет Одесскому зоопарку», торжественное открытие нового вольера белых львов. Вход с 9:00 до 12:00 бесплатный.
- 24 сентября, суббота, в 10:30 – концертная программа, детские развлечения с аниматорами, мастер-классы и аквагрим. Вход для детей до 14 лет бесплатный.
Ранее в Одесском зоопарке побывала корреспондент «Одесской жизни». Об истории создания, военных буднях и планах зоопарка на будущее читайте в нашем материале:
Одесскому зоопарку – 100 лет: прерванная реставрация, львы-переселенцы и травмпункт для зверей