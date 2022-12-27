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Одесского мега-рыцаря создал мастер из Херсона

Одесского мега-рыцаря создал мастер из Херсона

Недавно, проходя по ул. Балковской, я увидела арт-объект, пройти мимо которого было невозможно: огромный рыцарь (ниндзя) украшает вход в автосалон.

Вот смотришь на него (времена у нас такие!) — и сразу же создается ощущение защищенности. Рыцарь соткан из металла, он огромен, еще и фонарь в руках держит.

Это мега-создание соткано из металлических отходов. Ну очень знакомый творческий почерк. Потому и сделала предположение, что создал его наш одесский железных дел мастер Кирилл Максименко.

Вскоре после появления материала Кирилл Максименко (автор известной «Руки Стива Джобса» (или «Спасибо, Стив!»), скульптуры Маман, Железной леди, Мудрой совы и многих других) сообщил, что о существовании рыцаря хорошо знает, но создал его не он.

Так вот, мы узнали, что творец нашего одесского рыцаря (ниндзя) на ул. Балковской — другой железных дел творец Сергей Демченко из Херсона. И создан он (равно как и многие творения Кирилла Максименко!) из самых разных автомобильных отходов…

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что «железный» скульптор из Одессы изваял мега-герб Украины.

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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