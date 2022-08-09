Одесский зоопарк зовет всех желающих на праздник молодежи

Одесский зоопарк приглашает всех на празднование Дня молодежи в пятницу, 12 августа.
Как сообщается на Facebook-странице зоопарка, в этот день на сцене Одесского зоопарка пройдет игровая программа с аниматорами.
«Веселые и увлекательные спортивные эстафеты помогут детям весело провести свободное время, а мастер-класс по оригами научит малышей делать бумажных животных. Пузырьковое шоу не оставит никого равнодушным и подарит незабываемые впечатления»,
– сообщают организаторы.
А в конце праздничной программы посетителей ждет показательное кормление белых львов.
Начало мероприятия – в 11:00.
С афишей бесплатных мероприятий в Одессе 9-11 августа можно ознакомиться ЗДЕСЬ.