Одесский зоопарк зовет всех желающих на праздник молодежи

Сегодня в Украине отмечают свой день Воздушные силы ВСУ День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается в Украине каждое первое воскресенье августа. В 2022 года этот день пришелся на 7 число. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Абрам, Сара, ресторан… Доброе утро, Одесса! Ура, наконец-то долгожданная суббота – и можно как следует отдохнуть. Ну а тем, у кого суббота – день рабочий, желаем крепиться и собраться с силами для предвоскресного рывка. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: к одесситу приезжает тёща Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает всем удачного и плодотворного дня, тревог во всех смыслах поменьше, а приятных впечатлений побольше. Ну, а мы в свою очередь готовы вас порадовать забавным утренним анекдотом. ПОДРОБНЕЕ

В Одесском зоопарке родился уникальный жеребенок Жеребенок лошади Пржевальского появился на свет в Одесском зоопарке. Уникальность этого вида в том, что он исчез в дикой природе. Поэтому появление каждого нового животного – значительное событие. ПОДРОБНЕЕ