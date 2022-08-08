Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 09-11 августа

Знаете, где лучше всего переждать невероятную одесскую августовскую жару? Вы не поверите, в библиотеке! Во-первых, одесские библиотеки – это теперь пространства досуга для детей и взрослых, во-вторых, все события там бесплатны. Ну, и безусловно, читать – это полезно!

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: Каждое утро, 7:00

https://t.me/c/1488132039/4395



Что: Флешмоб для детей #Арбуз_библиотека

Где: Онлайн

Когда: 1-15 августа

https://fb.me/e/1PLRx5aGg



Что: Презентация книг Анны Мельник

Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/74004625605 …

Когда: 9 августа, 12:00

https://fb.me/e/2Cjp9vj1b



Что: Лекция Владимира Полторака ИСТОРИЯ Южной Бессарабии\Буджака: исторические, культурологические и гастрономические студии.

Де: Онлайн https://us02web.zoom.us/j/81219849980.. .

Когда: 9 августа, 17:00

https://fb.me/e/3oFV88Uh1



Что: Виртуальная экскурсия в первую в Восточной Европе тепловую электрическую станцию ​​переменного тока

Где: Онлайн

Когда: 9 августа, 16:00

https://fb.me/e/2JI1KHD52



Что: Фотовыставка «Одесские дворики»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 9 августа, 16:00

https://fb.me/e/3ouVhObaa



Что: Обсуждение книги «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию» Майка Йогансена

Где: Онлайн

Когда: 9 августа, 19:00

https://fb.me/e/5d6zVY0Gl



Что: Вебинар “Как изменить сельское хозяйство в новых условиях”.

Где: Онлайн

Когда: 10 августа, 14:00

Регистрация https://forms

https://fb.me/e/1RDt97ogy



Что: Презентация книги Дмитрия Журавля “Никому ни слова, или как разлюбить абрикосы”

Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества

Когда: 11 августа, 15:00

https://fb.me/e/5Pc0I4Sd8



Что: Интерактивная экскурсия для детей «Литературно-исторический вояж»

Где: Ланжероновская, Литературный музей

Когда: 11 августа, 15:00

https://fb.me/e/1VMfFD60i



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

вторник — 14:00

Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

для детей и подростков: начало в 15.00;

для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15.00