Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 09-11 августа

Знаете, где лучше всего переждать невероятную одесскую августовскую жару? Вы не поверите, в библиотеке! Во-первых, одесские библиотеки – это теперь пространства досуга для детей и взрослых, во-вторых, все события там бесплатны. Ну, и безусловно, читать – это полезно!
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Что: Флешмоб для детей #Арбуз_библиотека
Где: Онлайн
Когда: 1-15 августа
https://fb.me/e/1PLRx5aGg
Что: Презентация книг Анны Мельник
Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/74004625605 …
Когда: 9 августа, 12:00
https://fb.me/e/2Cjp9vj1b
Что: Лекция Владимира Полторака ИСТОРИЯ Южной Бессарабии\Буджака: исторические, культурологические и гастрономические студии.
Де: Онлайн https://us02web.zoom.us/j/81219849980.. .
Когда: 9 августа, 17:00
https://fb.me/e/3oFV88Uh1
Что: Виртуальная экскурсия в первую в Восточной Европе тепловую электрическую станцию переменного тока
Где: Онлайн
Когда: 9 августа, 16:00
https://fb.me/e/2JI1KHD52
Что: Фотовыставка «Одесские дворики»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 9 августа, 16:00
https://fb.me/e/3ouVhObaa
Что: Обсуждение книги «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию» Майка Йогансена
Где: Онлайн
Когда: 9 августа, 19:00
https://fb.me/e/5d6zVY0Gl
Что: Вебинар “Как изменить сельское хозяйство в новых условиях”.
Где: Онлайн
Когда: 10 августа, 14:00
Регистрация https://forms
https://fb.me/e/1RDt97ogy
Что: Презентация книги Дмитрия Журавля “Никому ни слова, или как разлюбить абрикосы”
Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 11 августа, 15:00
https://fb.me/e/5Pc0I4Sd8
Что: Интерактивная экскурсия для детей «Литературно-исторический вояж»
Где: Ланжероновская, Литературный музей
Когда: 11 августа, 15:00
https://fb.me/e/1VMfFD60i
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
- грамматика
- лексика
- игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
- вторник — 14:00
- Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15.00;
- для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждая среда и суббота
Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00