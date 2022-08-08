Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 09-11 августа

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 09-11 августа

Знаете, где лучше всего переждать невероятную одесскую августовскую жару? Вы не поверите, в библиотеке! Во-первых, одесские библиотеки – это теперь пространства досуга для детей и взрослых, во-вторых, все события там бесплатны. Ну, и безусловно, читать – это полезно!

Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
йога

Что: Флешмоб для детей #Арбуз_библиотека
Где: Онлайн
Когда: 1-15 августа
https://fb.me/e/1PLRx5aGg
арбуз

Что: Презентация книг Анны Мельник
Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/74004625605 …
Когда: 9 августа, 12:00
https://fb.me/e/2Cjp9vj1b
книга Ганни Мельник

Что: Лекция Владимира Полторака ИСТОРИЯ Южной Бессарабии\Буджака: исторические, культурологические и гастрономические студии.
Де: Онлайн https://us02web.zoom.us/j/81219849980.. .
Когда: 9 августа, 17:00
https://fb.me/e/3oFV88Uh1
история южной бессарабии

Что: Виртуальная экскурсия в первую в Восточной Европе тепловую электрическую станцию ​​переменного тока
Где: Онлайн
Когда: 9 августа, 16:00
https://fb.me/e/2JI1KHD52

Что: Фотовыставка «Одесские дворики»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 9 августа, 16:00
https://fb.me/e/3ouVhObaa
одесские дворики

Что: Обсуждение книги «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию» Майка Йогансена
Где: Онлайн
Когда: 9 августа, 19:00
https://fb.me/e/5d6zVY0Gl
путешествие ученого леонардо

Что: Вебинар “Как изменить сельское хозяйство в новых условиях”.
Где: Онлайн
Когда: 10 августа, 14:00
Регистрация https://forms
https://fb.me/e/1RDt97ogy

Что: Презентация книги Дмитрия Журавля  “Никому ни слова, или как разлюбить абрикосы”
Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 11 августа, 15:00
https://fb.me/e/5Pc0I4Sd8
презентация книги Дмитрия Журавля

Что: Интерактивная экскурсия для детей «Литературно-исторический вояж»
Где: Ланжероновская, Литературный музей
Когда: 11 августа, 15:00
https://fb.me/e/1VMfFD60i
литературный музей приглашает

Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

  • грамматика
  • лексика
  • игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

  • вторник — 14:00
  • Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15.00;
  • для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить