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Одесский зоопарк ушел на карантин

Одесский зоопарк ушел на карантин

Одесский зоопарк закрылся на двухнедельный карантин с целью безопасности и предотвращения распространения коронавируса.

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Как сообщается на сайте и странице зверинца в Facebook, зоопарк будет закрыт с 8 по 24 января.

«Надеемся, что совсем скоро зоопарк вернется к своей прежней жизни, и одесситы и гости нашего города снова смогут навестить местных обитателей», – отмечают авторы сообщения.

Напомним, с сегодняшнего дня, 8 января, в Украине и, в частности, в Одессе, начал действовать усиленный карантин. Он продлится до 25 января включительно.

Так, на время карантина, наряду с зоопарком, закрываются музеи, театры, кинотеатры, выставочные и концертные залы.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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