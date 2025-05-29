Иллюстрация к юмористической побборке
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В детстве мы отчаянно боролись против сна, еды и странных инструкций, а во взрослой жизни вдруг поняли: все это приносит настоящее удовольствие. И сегодняшняя наша подборка – о забавных моментах взросления, когда вчерашние мучения становятся любимыми ритуалами.

Иногда случается, что с возрастом приоритеты меняются:

Еда и сон — вещи нужные, но иногда такие противоречивые

Когда носки становятся интеллектуальной игрой:

Когда носки становятся интеллектуальной игрой

Сборка мебели – дело тонкое!

Сборка мебели по инструкции

Когда все очевидно, но только не тебе!

Про колбасу и мыло

Когда ожидания и реальность живут в разных мирах:

Ожидания и реальность

Мысли были велики, планы грандиозны, а реальность…

О чем он думает?

А если этого вам мало, загляните сюда:

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