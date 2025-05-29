В детстве мы отчаянно боролись против сна, еды и странных инструкций, а во взрослой жизни вдруг поняли: все это приносит настоящее удовольствие. И сегодняшняя наша подборка – о забавных моментах взросления, когда вчерашние мучения становятся любимыми ритуалами.

Иногда случается, что с возрастом приоритеты меняются:

Когда носки становятся интеллектуальной игрой:

Сборка мебели – дело тонкое!

Когда все очевидно, но только не тебе!

Когда ожидания и реальность живут в разных мирах:

Мысли были велики, планы грандиозны, а реальность…

А если этого вам мало, загляните сюда: