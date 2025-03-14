И сегодня мы обратим внимание на наши «цветы жизни» – забавных и креативных детей и их не менее находчивых родителей.

А начнем, пожалуй, с парочки актуальных мемов:

…Да, нынешнее поколение совсем не то что наше:

А вам бы пришла в голову такая инструкция?

И чем это наши детки занимаются в садике?..

Да и родителям детсадовцев тоже есть чем заняться, особенно на выходных:

«Папа может, папа может все что угодно», даже помочь дочке с раскраской:

Школьникам, кстати, тоже находчивости не занимать:

Думаете, трудно уложить спать капризное чадо? А каково чадам с вами, не задумывались?

Надеемся, что мы хоть немного, да подняли вам настроение. Хорошего дня!

Еще больше юмора: