И сегодня мы обратим внимание на наши «цветы жизни» – забавных и креативных детей и их не менее находчивых родителей.
А начнем, пожалуй, с парочки актуальных мемов:
…Да, нынешнее поколение совсем не то что наше:
А вам бы пришла в голову такая инструкция?
И чем это наши детки занимаются в садике?..
Да и родителям детсадовцев тоже есть чем заняться, особенно на выходных:
«Папа может, папа может все что угодно», даже помочь дочке с раскраской:
Школьникам, кстати, тоже находчивости не занимать:
Думаете, трудно уложить спать капризное чадо? А каково чадам с вами, не задумывались?
Надеемся, что мы хоть немного, да подняли вам настроение. Хорошего дня!
Еще больше юмора: