анекдот
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И сегодня мы обратим внимание на наши «цветы жизни» – забавных и креативных детей и их не менее находчивых родителей.

А начнем, пожалуй, с парочки актуальных мемов:

Мем про Зеленского

Мем про Трампа

…Да, нынешнее поколение совсем не то что наше:

Про Золотую рыбку и находчивого ребенка

А вам бы пришла в голову такая инструкция?

Инструкция к коту

И чем это наши детки занимаются в садике?..

Что рисуют дети в садике

Да и родителям детсадовцев тоже есть чем заняться, особенно на выходных:

Поделка для сына

«Папа может, папа может все что угодно», даже помочь дочке с раскраской:

Папа помог раскрасить

Школьникам, кстати, тоже находчивости не занимать:

Одесский анекдот

Думаете, трудно уложить спать капризное чадо? А каково чадам с вами, не задумывались?

Капризный папа

Надеемся, что мы хоть немного, да подняли вам настроение. Хорошего дня!

Еще больше юмора:

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