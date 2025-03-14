анекдот
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І сьогодні ми звернемо увагу на наші «квіти життя» – кумедних і креативних дітей та їх не менш винахідливих батьків.

А почнемо, мабуть, із кількох актуальних мемів:

Мем про Зеленского

Мем про Трампа

…Так, сучасне покоління зовсім не таке, як наше:

Про Золотую рыбку и находчивого ребенка

А вам би спала на думку така інструкція?

Инструкция к коту

І чим це наші діти займаються в садочку?..

Что рисуют дети в садике

Так і батькам дітей теж є чим зайнятися, особливо на вихідних:

Поделка для сына

«Тато може, тато може все що завгодно», навіть допомогти доньці з розмальовкою:

Папа помог раскрасить

Школярам, до речі, теж не бракує винахідливості:

Одесский анекдот

Думаєте, важко вкласти спати примхливе дитя? А як щодо вас із ними, не замислювалися?

Капризный папа

Сподіваємося, що ми хоч трохи підняли вам настрій. Гарного дня!

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