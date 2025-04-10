І сьогодні у нас в гостях знову вони. Ті самі, без кого жодна порція позитиву не обходиться. Ті, хто здатен зцілювати і дарувати чудовий настрій навіть одним своїм виглядом. Хто це? Котики, а хто ж ще?!

Терміново премію цьому лауреату!..

А що б розповів в інтерв’ю ваш вусатий і хвостатий?

Робота – це гроші, хто б сперечався. Але ось цей красень іншої думки:

А цей викладає доволі мудру думку:

Якими б милими не були наші пухнасті улюбленці, але іноді і від них треба захищатися. Ну, або захищати:

В чому різниця між нашими котиками та «їхніми»:

Ну, а наостанок ось вам привід серйозно замислитися: що приготувати (з’їсти) на обід?..

Сподіваємося, що хоч трохи, але настрій ми вам все ж підняли. Гарного вам дня! І весняного настрою, попри зовсім не весняні квітневі примхи.

Мало жартів? Тоді вам сюди: