И сегодня мы узнаем, как поссорились Дональд с Илоном, что бывает, когда нервов нет, но есть юмор, а также о наших непростых буднях и детском лайфхаке ко Дню отца.
А начнем, пожалуй, с «актуалочки». Как поссорились Дональд Фредович с Илоном Эрроловичем:
Подуставший миротворец:
Коротко о нашем ПВО:
Детский лайфхак по Дню отца:
Когда твой перфекционизм сдался первым:
Цикл существования современного человека в 4-х шагах:
Ну а напоследок – про любовь. Точнее, про главное ее доказательство:
Надеемся, что хоть непного, а настроение (а может быть – и боевой дух) мы вам подняли. Итак, бодрости духа не теряем, в нашу Победу верим, донатить на ВСУ не забываем!
И еще больше юмора:
- Боевые овцы и несбыточное желание;
- Вот если бы был Трамп и о ком не надо думать плохо;
- Эмоциональная пища и средство для улучшения всего.