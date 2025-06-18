Как успокоить нервы
Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

И сегодня мы узнаем, как поссорились Дональд с Илоном, что бывает, когда нервов нет, но есть юмор, а также о наших непростых буднях и детском лайфхаке ко Дню отца.

А начнем, пожалуй, с «актуалочки». Как поссорились Дональд Фредович с Илоном Эрроловичем:

Мем про Трампа и Маска

Подуставший миротворец:

Трамп-миротворец

Коротко о нашем ПВО:

Украинское ПВО

Детский лайфхак по Дню отца:

День отца, подарок

Когда твой перфекционизм сдался первым:

Мандала и нервы

Цикл существования современного человека в 4-х шагах:
Цикл существования современного человека в 4-х шагах

Ну а напоследок – про любовь. Точнее, про главное ее доказательство:

Главное доказательство любви

Надеемся, что хоть непного, а настроение (а может быть – и боевой дух) мы вам подняли. Итак, бодрости духа не теряем, в нашу Победу верим, донатить на ВСУ не забываем!

И еще больше юмора:

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