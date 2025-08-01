И сегодняшняя наша порция шуток и мемов – на актуальную для многих украинцев тему.
Как известно, накануне, 31 июля, Верховная Рада проголосовала за законопроект, возвращающий независимость НАБУ и САП. И, само собой, это событие не могло не вдохновить сетевых остряков на создание остроумных мемов.
Отметим, что первоначально, после заявлений правозащитников о риске усиления влияния власти на независимые органы, украинцы обратились к черному юмору:
А вот последующие мемы хорошо проиллюстрировал ситуацию, которая сложилась в Раде:
Как выглядели 31 июля депутаты, голосовавшие «За» законопроект:
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