И сегодняшняя наша порция шуток и мемов – на актуальную для многих украинцев тему.

Как известно, накануне, 31 июля, Верховная Рада проголосовала за законопроект, возвращающий независимость НАБУ и САП. И, само собой, это событие не могло не вдохновить сетевых остряков на создание остроумных мемов.

Отметим, что первоначально, после заявлений правозащитников о риске усиления влияния власти на независимые органы, украинцы обратились к черному юмору:

А вот последующие мемы хорошо проиллюстрировал ситуацию, которая сложилась в Раде:

Как выглядели 31 июля депутаты, голосовавшие «За» законопроект:

Читайте и смотрите также: