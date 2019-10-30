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Новости Одессы и Одесской области

Одесский тупик у Стальканата караулит оромная каменная голова (фото)

Одесский тупик у Стальканата караулит оромная каменная голова (фото)

На короткой тупиковой улице, в исторической части города, именуемом Сахалинчиком, появился колоритный уголок.

Так, 1-й Водопроводный переулок превратили в живописное местечко, напоминающее пейзажи острова Пасхи.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Там выкрасили ворота в розовый цвет и украсили загадочным шифром. Кроме того, выложили оригинальную ограду из шин.

А охраняет это все великолепие огромная каменная голова, точь-в-точь – символ Острова Пасхи истукан. На макушку ему водрузили автомобильную покрышку – получилось что-то вроде тюбетейки. Такое вот смешение народностей и наций в районе Стальканата.

Фото: dumskaya.net

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