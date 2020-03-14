Одесский Терминал 42 закрывается. Коронавирус – ни при чем

Об этом сообщили создатели проекта. В мае этого года исполняется 5 лет со дня его открытия. И в мае же он закроется.

«Мы заканчиваем проект, который развивали все эти годы, с чувством легкого сожаления о том, что не удалось сделать, и большим ощущением удовлетворения от того, что мы сделали… Мы бы хотели завершить его большой вечеринкой для всех друзей, но пока не можем ничего такого планировать из-за карантинных мер и соображений разумной предосторожности. Если все будет хорошо, то 15 мая, в день рождения нашего коворкинга, мы встретимся в последний раз на нашем четвертом этаже старого трехэтажного дома в центре Одессы», — отмечают администраторы Терминала 42.

Сообщается также, что закрытие происходит не из-за коронавируса, причина озвучена так: «Действительно есть много причин, сошедшихся в одном решении… Мы пять лет работаем над проектом, мы считаем, что выложились до конца и полностью использовали потенциал развития нашего проекта. Есть некоторое чувство усталости, ощущения потолка и временами самоповтора. Во-вторых, объективно нам кажется, что время таких коворкингов, как наш, который пытается совместить в себе и функции общественного центра, и классические офисные услуги, уже проходит. Нашему городу нужны современные офисные услуги и общественные центры, но мы видим на примере других городов, что эти функции должны выполнять два разных типа заведений с принципиально разными бизнес-моделями. В-третьих, мы отчетливо видим, как общественная жизнь — встречи, дискуссии, конференции и прочее, — в той области, которую включал в себя Терминал 42, в Одессе не растет, а скорее затухает и все чаще перемещается в Киев. Нельзя сказать, что нам это нравится, но это так, и игнорировать эту тенденцию мы не можем. А это означает, что как минимум часть нашей деятельности неуклонно сокращается».

Что касается вопроса, что будет на месте Терминала 42, ответ звучит так: «Не знаем, владелец помещения, которое мы арендовали все это время, вправе придумать ему любое применение».

Фото: Терминал 42

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