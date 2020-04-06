Одесский театр на Чайной отмечает юбилей

10 лет назад был создан любимый многими одесситами Театр на Чайной. Если вы помните, находился он тогда на улице Карантинной 21/1 в помещении бывшей Чаеразвесочной фабрики. Именно там появился ставший многим по душе формат – чаепитие и обсуждение увиденного вместе с режиссером и актерами.

Семь лет театр просуществовал по этому адресу, за это время у него появились постоянные зрители, друзья и большая сцена.

Но в ноябре 2017 года коллективу пришлось переехать по новому адресу, Маразлиевская, 34, в задние Дворца студентов.

За это три года ребята уже освоились и в новом пространстве. Старый актовый зал дворца изменился: тут появился профессиональный свет, кондиционеры, портьеры, отремонтированные гримерки. Сейчас приводится в порядок гостиная, которая находится рядом со зрительским залом – там проходят небольшие литературные выступления и вечера.

Первым спектаклем Театра на Чайной стала работа “За стеклом”. Кстати, он до сих пор в репертуаре театра. За годы работы труппа поставила 40 спектаклей.

Художественный руководитель театра, Александр Онищенко сделал ставку на современную классику. На сцене идут спектакли по пьесам драматургов Пьер Нот, Микка Мюлююха, Дона Нигро, Леонарда Герша, Уильяма Гибсона и других. На сцене играют не только известные актеры, но и молодые студийцы.

Крайняя премьера в театре состоялась бы 26 марта, но 16 марта театр закрыли на карантин. Ну а свой юбилей коллектив встречает в условиях карантина, но не в изоляции. Поздравить любимый театр можно как на страничке в ФБ, так и более существенно – оказав материальную помощь на специально созданной странице. Вам предлагают не только сделать какой-то взнос, но и, например, стать продюсером одного из пяти новых спектаклей.

"Старики" "Смерть Фирса" "Осень" "Главное, когда" "Molliy. На границе реальности и фантазии"

А для всех своих поклонников Театр на Чайной приготовил творческий подарок.

10 лет 10 лет 🎉Это много или мало?Во вселенских масштабах — мало, а в масштабах маленького театра из Одессы — это целая эпоха.За 10 лет было и хорошее, и плохое, но в этот день хочется вспомнить и поделиться только лучшим — лучшими людьми.Актеры, режиссеры, зрители, осветители, звукари, гриммеры, кассиры, работники сцены, преподаватели, студийцы, строители, костюмеры, бухгалтеры, сммщики, бутафоры, драматурги, вахтеры, композиторы, поэты и все-все-все, кто помогал и верил! Спасибо Вам люди!Вы прекрасны!Вы можете нас поздравить с юбилеем в комментариях и сделать подарок по ссылке ▶️ http://online.tea-atr.com/partnershipБудем благодарны любому вниманию ❤️С днем рождения всех нас!В видео используется песня группы «АукцЫон» Gepostet von Театр на Чайной am Montag, 6. April 2020

Фото: сайт театра

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