Одесский суд признал незаконной раздачу частникам 5 га земли в Затоке

Одесский окружной административный суд удовлетворил 49 исков Белгород-Днестровской местной прокуратуры о признании незаконными решений Затоковского поселкового совета о передаче земель рекреационного назначения общей площадью почти 5 га в собственность частных лиц под индивидуальное дачное строительство.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Так, суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что земельные участки были переданы частным лицам во избежание отчуждения на конкурентных началах особо ценных земель рекреационного назначения на побережье Черного моря.

В итоге суд констатировал, что решения поссовета о передаче земли фактически изменили целевое назначение рекреационной зоны.

В прокуратуре также отметили, что сейчас суд рассматривает еще 35 аналогичных исков касательно земель на побережье Затоки площадью 3,5 га.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Белгород-Днестровский городской районный суд арестовал 87 участков земли в Затоке общей площадью почти 7 га. С ходатайством в суд обратились прокуроры в рамках уголовного производства о возможном незаконном отчуждении земель должностными лицами поселкового совета Затоки.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области