Суд арестовал 87 участков земли на побережье популярного курорта Одесской области

Бел­го­род-Днес­тровский городской ­рай­он­ный суд арес­то­вал 87 учас­тков земли об­щей пло­щадью поч­ти 7 га в Затоке. Это земли в первой линии от Черного моря.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, участки расположены по ул. Вок­заль­ной и буль­ва­ру Зо­лотой бе­рег.

С ходатайством в суд обратились прокуроры в рамках уго­лов­ного про­из­водс­тва о воз­можно­м не­закон­но­м от­чужде­нии зе­мель дол­жностны­ми ли­цами по­сел­ко­вого со­вета Затоки (ч. 2 ст. 364 УК Ук­ра­ины).

На участки наложили арест, чтобы не допустить прес­тупно­го от­чужде­ния рек­ре­аци­он­ных зе­мель.

Фото: Прокуратура Одесской области

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