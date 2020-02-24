Суд арестовал 87 участков земли на побережье популярного курорта Одесской области

Белгород-Днестровский городской районный суд арестовал 87 участков земли общей площадью почти 7 га в Затоке. Это земли в первой линии от Черного моря.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, участки расположены по ул. Вокзальной и бульвару Золотой берег.
С ходатайством в суд обратились прокуроры в рамках уголовного производства о возможном незаконном отчуждении земель должностными лицами поселкового совета Затоки (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
На участки наложили арест, чтобы не допустить преступного отчуждения рекреационных земель.
Фото: Прокуратура Одесской области
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