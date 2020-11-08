Одесский суд отправил в СИЗО до января экс-главу поссовета Затоки

По информации УСИ, Бокия арестовали до 4 января 2021 года без права на внесение залога. Его подозревают в организации покушения, растрате бюджетных денег и служебном подлоге.

Вячеслава Бокия задержали в Одессе. Бывшего главу совета объявили в розыск в начале октября. Параллельно прокуратура пытается через суд вернуть государству 43 участка (более чем 4 гектара) побережья, которые поссовет в каденцию Бокия раздал под строительство дач.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 27 сентября члены избирательной комиссии в Каролино-Бугазскую ОТГ, находящиеся под влиянием экс-главы района Вячеслава Бокия, взломали вход в помещение комиссии и похитили документы о регистрации кандидатов, а также взломали сейф и выкрали печать.

По подозрению в краже документов на месте задержали главу избирательной комиссии, но позже отпустили.

Фото: Lenta_news