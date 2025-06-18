Ключевые моменты:

Приватизированный одесский спортивный комплекс более 20 лет пребывал в заброшенном состоянии среди жилмассива;

Учитывая грубое нарушение условий договора приватизации, прокуратура инициировала иск в интересах государства;

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил требования прокурора. Его решение вступило в силу;

В апреле 2025 года спорткомплекс окончательно возвращен в собственность государства.

Как рассказали в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, этот объект должен стать центром физической культуры для жителей большого микрорайона. Однако более двух десятилетий он оставался мертвой бетонной конструкцией без признаков жизни – развалиной среди жилмассива.

«Это наглядный пример последствий безответственной приватизации, откинувшей интересы общества на задний план», – говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, в 2002 году между Фондом государственного имущества Украины и ответчиком был заключен договор купли-продажи объекта незавершенного строительства. Условия договора предполагали завершение работ к 2014 году. Однако владелец не предпринял никаких действий по достройке или благоустройству территории. Комплекс постепенно разрушался, а его целевое назначение как спортивного объекта фактически игнорировалось.

Учитывая грубое нарушение условий договора, прокуратура инициировала иск в интересах государства. Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил требования прокурора. Апелляционная инстанция подтвердила законность решения, а Верховный Суд закрыл кассационное производство.

Сейчас решение суда вступило в законную силу.

«Суд признал: невыполнение сроков достройки – существенное нарушение условий договора. Это явилось основанием для его расторжения и возвращения объекта государству», – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во исполнение решения суда в апреле 2025 года между сторонами подписан акт приема-передачи, и спортивный комплекс окончательно возвращен в собственность государства.

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