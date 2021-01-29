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Одесский «пушкинский тополь»: в полиции не увидели преступления в уничтожении исторического дерева (документ)

Одесский «пушкинский тополь»: в полиции не увидели преступления в уничтожении исторического дерева (документ)

Правоохранители не нашли признаков уголовного нарушения в уничтожении «пушкинского тополя», растущего в Одессе во дворе дома на улице Торговой, 17.

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Об этом сообщил в Facebook-группе «Зеленый лист» одесский эколог, биохимик, глава одноименной общественной организации Владислав Балинский.

По его словам, представители Нацполиции Одесской области проверили информацию по уничтожению «пушкинского тополя». Как явствует из их официального ответа на запрос ОО «Зеленый лист», во всем происходящем с тополем нет признаков уголовного преступления.

ответ полиции на запрос экологов по поводу обрезки пушкинского тополя

Владислав Балинский по этому поводу еще раз утверждает: были обрезаны все скелетные ветви 150-летнего дерева, которое является известной туристической достопримечательностью Одессы: «В результате таких действий дерево в течение 2-3 лет погибнет. При этом канадский тополь на Торговой является объектом природно-заповедного фонда (ПЗФ). Это означает, что деревья как памятники природы имеют охранный статус».

Пушкинский тополь, вид снизу

Эколог напоминает: согласно Закону Украины о ПЗФ и Закону о благоустройстве, этот статус требует особого регламента ухода и содержания. «Пушкинскую тополь» признан уникальным, его должны были лечить профильные специалисты, причем только после разработки соответствующей научно-проектной документации.

Тем не менее, дерево продолжают уничтожать: недавно на стволе появились спилы. С проверкой на Торговую пришли и представители Государственной экологической инспекции Южно-западного региона Украины.

Пушкинский тополь надрезали

Пушкинский тополь, ствол

Пушкинский тополь, картинки

«Они подтвердили: такая санитарная обрезка практически уничтожило дерево. Инспекция оценила убытки в размере более 125 тыс. гривен. А вот правоохранители ничего криминального в действиях управления «Ренессанс-92» не увидели», – сообщает Балинский.

Также он отмечает, что сведения по этому делу не внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Канадский тополь на Торговой, 17 в Одессе стал памятником природы местного значения в 1983 году. Его высота – более 40 метров, обхват – около семи метров, возраст – около 200 лет. Кроме почтенного возраста, с ним связывают еще и несколько легенд, одна из которых гласит, что дерево посадил сам Александр Сергеевич Пушкин.

Фото автора

Фото документа: Владислав Балинский

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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