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Одесский порт полностью возобновил работу после недавней российской атаки дронами

Одесский порт полностью возобновил работу после недавней российской атаки дронами

Сегодня, 13 декабря 2022 года, из портов Большой Одессы вышли восемь судов, на борту которых находится свыше 238 тысяч тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

12 декабря Одесский порт возобновил работу в полном объеме после российской атаки дронами, которая произошла 10 декабря. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-секретаря порта Елену Гиряеву.

Кроме того, отмечается, что сегодня из портов Большой Одессы вышли восемь судов, на борту которых находится свыше 238 тысяч тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Напомним, что после недавних вражеских ударов на объекты энергетической инфраструктуры Одесский порт и другие порты региона были обесточены. Так, порты «Одесса» и «Южный» не могли выполнять грузовые операции, порт «Черноморск» функционировал частично.  В результате поэтапного возобновления подачи электричества порты «Черноморск» и «Южный» заработали в обычном режиме.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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