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В Одессе вернули в госсобственность пансионат «Борей»

В Одессе вернули в госсобственность пансионат «Борей»

Прокуратура Одесской области сообщила, что вернула государству пансионат «Борей». Здравница площадью 660 квадрантных метров и стоимостью более 11 миллионов гривен принадлежала Национальной академии наук Украины.

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Прокуратура установила, что некий гражданин незаконно приобрел право собственности на указанное имущество, подделав техническую документацию на нежилые помещения пансионата и присвоив им новый адрес. А потом разделил имущество на две части и продал эту недвижимость, которую в дальнейшем несколько раз перепродавали другие лица на основании незаконных договоров.

Киевский районный суд Одессы согласился с доводами прокурора о незаконном завладении государственным имуществом и удовлетворил в полном объеме исковые требования прокуратуры, которые заключались в возвращении недвижимости Национальной академии наук Украины.

Напомним, в Одессе планируют крупное строительство около ипподрома.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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