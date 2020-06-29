Одесский оперный завершил сезон и пустил зрителей в зал (фото)

В связи с этим, было принято решение открыть зал для зрителей, конечно, с соблюдением всех мер предосторожности. Во-первых, было выставлено в продажу всего-лишь 150 билетов, во-вторых рассадка в зале была очень свободной, в-третьих вход в театр был возможным только в масках, а на входе всем измеряли температуру. В это же время была организована прямая трансляция на экраны, установленные на площади перед театром а также в социальных сетях.

Артисты каждый день звонили и спрашивали, ну когда мы выйдем на сцену? Мы уже не можем так жить дальше, – говорит Надежда Бабич, директор театра. – Репетиции это хорошо, но человеку надо отдать то, что он выучил. Из за этого возникало очень много проблем, связанных с депрессивным состоянием актеров и я уже больше не могла сдерживать эту ситуацию. Изначально мы решили, что это будет концерт под рояль, но потом мы решили дать возможность выступить и оркестру. И когда в последний момент решили все-таки дать большой концерт, мы дали клич нашим исполнителям, то желающих было очень много.

Несмотря на то, что большинство зрителей смотрели онлайн трансляцию, это все равно было живое выступление – исполнение, костюмы (и даже медицинские маски), грим, все то, за чем так соскучились актеры и музыканты, и не только они. Зрители, истосковавшиеся за эмоциями, шуткам дирижеров и невероятной энергетикой одаривали артистов заслуженными овациями. В концерте приняли участие пятнадцать исполнителей, а за дирижерским пультом стояли главный дирижер театра Вячеслав Чернухо-Волич и дирижер Игорь Чернецкий.

Через месяц, 25 июля, коллектив театра вернется на работу. В планах – закончить прерванную карантином постановку балета Щелкунчик и оперу Богема, а также шаг за шагом открывать двери театра для зрителей. Сейчас в репертуаре есть спектакли небольшого формата, с них и планируют начинать. Хотя, и об этом окончательно говорить сейчас рано, вздыхает директор театра Надежда Бабич. Известно только что, фестиваля Бархатный сезон, который традиционно проходит в августе, в Одесском оперном в этом году не будет.

Что касается финансирования театра, то тут Надежда Бабич успокоила, что финансирование не сократили и весь карантин, сотрудники получали зарплату, а перед отпуском получили и остальные положенные им выплаты. Недавно было совещание, собранное новым министром культуры, который пообещал, что деньги будут. Кроме того, весь год театр зарабатывал и на собственных постановках и на аренде зала и во время зарубежных гастролей.

Так что зрителей с нетерпением будут ждать и любимые постановки и премьеры.

Напомним, одесская театральная жизнь в июле будет происходить не на удаленке, но в новых условиях, которые продиктовало непростое наше время.