Одесский оперный театр выходит из карантина: чего ожидать зрителям в новом сезоне?

Одесский театр оперы и балета находился на карантине практически пять месяцев — начиная с середины марта до конца июля. И, наконец, с 1 августа, Одесская опера, Жемчужина Одессы возобновляет свою работу.

Редакция «Одесской жизни» узнала, как жил Оперный театр на карантине.

Чем порадует театр одесситов и гостей города?

Сегодня, 1-го августа, Одесский национальный академический театр оперы и балета начинает свой 211 сезон. Однако из-за изменчивой эпидемиологической ситуации сегодня театру сложно строить далеко идущие планы, поэтому открытие начали с репертуара на август, учитывая требования МОЗ к проведению театральных мероприятий.

Такие масштабные оперы и балеты, как «Аида», «Кармен», «Турандот», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и другие, к сожалению, не могут быть представлены в ближайшее время, поскольку в этих спектаклях на сцене одновременно может находиться более 150-ти человек. И такие спектакли составляют большую часть репертуара.

В августе театр предложит зрителям концертные программы, как уже полюбившиеся публике «Музыка любви», «Хиты мирового кино», так и новые программы с участием ведущих оперных и балетных артистов, а также спектакли без использования большого состава оркестра и хора. Длительность концертов не более 1 часа 30 минут и без антракта.

По словам Людмилы Сергейчук, помощницы генерального директора по связям с общественностью:

С 4 августа в театре начнутся долгожданные репетиции и уже 8-го августа мы откроем двери для зрителей. В театре, в обязательном порядке, соблюдаются все требования МОЗ и предписания Кабмина: масочный режим, температурный скрининг, дистанцирование, наличие антисептиков, регулярная дезинфекция помещений. Артистам сейчас предстоит пройти этот непростой адаптивный период вхождения в рабочий режим. Но начинать надо, это решение поддержал весь коллектив. Как театр не может жить без зрителей, так артист не представляет свою жизнь без сцены. В дальнейшем будем ориентироваться на то, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в области и стране. Работа театра напрямую зависит от этого.

Без дела не сидели: чем занимался театральный коллектив на карантине?

Даже в период длительного простоя Оперный театр не терял связь со своими зрителями. Постоянно велись работы на сайте театра и его страницах в социальных сетях. К примеру, на театральной странице «Фейсбук» и YouTube транслировались уникальные архивные видео-записи спектаклей и недавние театральные премьеры.

Сотрудниками театра была проведена работа по созданию нового сайта и совсем скоро мы увидим современную онлайн-платформу с оригинальным дизайнерским решением, отражающим неповторимую красоту архитектуры и скульптурных композиций Одесской оперы.

Во время карантина многие артисты проявили свои креативные таланты: к Международному Дню танца артисты балета сняли клип-поздравление на фоне Одесского оперного, а молодые талантливые артисты оркестра в режиме виртуального общения записали изумительную оркестровую музыку.

Для желающих окунуться в загадочную атмосферу театра и познакомиться с его историей, была возможность посетить театральные экскурсии. Эта популярная и увлекательная услуга действует и сейчас, конечно же, с соблюдением всех необходимых правил и норм безопасности в период пандемии.

Чего ожидать почитателям Одесской оперы?

Наконец-то, 8 и 9 августа состоятся первые две концертные программы, открывающие новый театральный сезон Одесской оперы:

8 августа, 19:00 — концертная программа «Vivat, театр!»

9 августа, 19:00 — концертная программа «Музыка любви»

Ведущие оперные и балетный солисты театра в сопровождении оркестра подарят незабываемые вечера, наполненные прекрасной музыкой и вдохновением.

Как говорит Людмила Сергейчук:

Театр — это живой организм и без зрителя он не может существовать. Мы с нетерпением ждём открытия, когда после стольких месяцев ожидания, театр наполнится энергией жизни. А впереди – обязательно будут балетные и оперные премьеры, новые партии и роли у артистов, интересные проекты, театральные открытия.

Также в репертуаре августа полюбившаяся многим программа «Хиты мирового кино», неувядаемый шедевр Дж. Россини «Севильский цирюльник», вечер хореографических миниатюр «Жемчужины мирового балета», балеты «Крик», а также «Шопениана» и «Кармен-сюита». А вот 23 августа Оперный театр приглашает вместе отпраздновать День Независимости Украины — артисты готовят особую концертную программу. Во второй половине августа всех театралов и почитателей Одесской оперы ждёт еще один сюрприз — выступление звезд мировой оперной сцены Виталия Билого и Юрия Миненко.

Фото: Сергей Чирков