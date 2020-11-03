Одесский музей Утесова пополнился новыми экспонатами

Как сообщает «Думская», за последние несколько месяцев здесь появились старинные часы, столик для самовара, чугунный утюг и банджо.

Музей располагается в квартире дома №11 по улице Утесова. Именно здесь Утесов рос вместе с родителями, тремя сестрами и братом. Сегодня комнаты этого дома служат музейными залами.

По словам директора музея Натальи Олейник, экспозиция музея постоянно пополняется новыми предметами. Деревянный столик для самовара отреставрировали до такой степени, что узнать в нем раритет довольно сложно. О том, что предмет мебели сделан более 100 лет назад, говорит мраморная вставка и ящик для чайных ложек. Такой столик в те времена был в каждой одесской квартире.

Еще среди новых экспонатов – старинное зеркало, столик для газет, граммофон британской фирмы His Master’s Voice с отреставрированной трубой и банджо. Такой же струнно-щипковый инструмент Утесов привез из гастролей по Германии.

Кроме того, сотрудники музея раздобыли у коллекционеров старую гитару, похожую на ту, которой пользовался артист. А чтобы сделать сходство экспоната с оригиналом максимальным, вокруг резонаторного отверстия нанесли белый узор.

Почетное место в музее досталось старинным напольным часам – они сделаны в 1870 году. Также в музее появились фотокопии картин реалиста Константина Коровина – любимого художника супруги Утесова Елены Иосифовны, и в квартире висели репродукции его работ.

Еще один новый экспонат — афиша концерта Утесова в Петрограде, который состоялся в 1923 году. Тогда артист провел шесть часов на сцене и выступал в различных амплуа – и как жонглер, и как музыкант, и как танцор. Тогда он завоевал Питер.

В ближайших планах сотрудников музея – приобретение барабана с тарелкой и старинных стульев. Они также надеются. Что в ближайшем будущем в состав музея включат еще одно помещение. Ранее эта комната служила детской, но сегодня вход в нее замурован.

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Фото: Думская