Утесовская песня под запретом: неодесская прописка одесского блатняка

Лидер по количеству запретов

В Центральной городской библиотеке им. И.Франко журналист и историк эстрады Александр Галяс рассказал о малоизвестных фактах в творческой биографии Леонида Осиповича, на сей раз о том, как ему запрещали петь.

Легендарный Леонид Утесов был, можно сказать, лидером по количеству песен, которые ему запрещалось исполнять. И вот ведь что удивительно — запреты-то были, причем, совершенно официальные, а вот в самых верхах при этом именно запрещенными утесовскими песнями зачастую чаще всего и заслушивались.

Что запрещали? Ну, прежде всего, так называемые блатные песни. Тема просто поразительная. Как рассказывает Александр Галяс, получается вот что: оказывается, далеко не все одесские блатные песни имеют одесскую прописку. Тут как с контрабандой, которая, как известно, «вся делается на Малой Арнаутской». Так и с блатняком: почему-то считается, что весь он «пошел» из Одессы. А это как раз чаще всего, совсем не так.

— Ну вот, к примеру, такая известная песня, как «С одесского кичмана». Впервые она прозвучала в спектакле «Республика на колесах». И звучала первая строка так: «С вапнярского кичмана…». Но никакого кичмана в Вапнярке никогда не было. У этой песни вообще своеобразная судьба, причем очень запутанная. Исследователи блатного жанра, изучая ее происхождение, ссылались даже на ее французские корни, есть песня о сбежавших гренадерах… Что же касается исполнения этой песни Утесовым, то была даже выпущена пластинка, ну а потом — строгий запрет. Важен и тот факт, что одесской ее сделал Утесов, как и множество других, — рассказывает Александр Галяс.

Песня про тесто

Ну, а известнейшие «Бублички»! Откуда песня родом? Конечно же, из Одессы? Историк эстрады, между тем, рассказывает, что это — очередной миф. Автор музыки не известен и по сей день. Автор же текста — Яков Ядов. Утесов не был даже первым исполнителем этой песни. Сам текст переиначивался огромное количество раз. А написана была эта песня в Харькове, правда, по воле случая впервые была исполнена в Одессе Григорием Красавиным. А «чисто одесской» ее позже сделал все тот же Утесов, хотя и эта песня в свое время попала под запрет.

Любопытнейший факт. Как рассказывает Александр, в одном из своих интервью Леонид Утесов на вопрос, какая его песня самая любимая, сказал: «Песня протеста». Его попросили уточнить: «Протеста против чего?». Он ответил: «Не против чего, а про что. Про тесто. Короче говоря, «Бублики».

«Гоп со смыком» и где «открылася» пивная?

Еще одним примером того, как Утесову запрещали петь, является знаменитая песня «Гоп со смыком». Равно как и примером «неодесскости» еще одной одесской песни.

— Если вслушаться в текст, сразу можно понять не одесское происхождение этой песни. Ну, где в Одессе Подол? Нет его. Но она выходит на пластинке в исполнении Утесова, успевает по этой причине сделаться одесской и на нее тоже налагается запрет. Запрещается, конечно же, и «Мурка». Тоже, скажу вам, песня с богатейшей биографией. То, что пел Утесов — не оригинал. А вообще, я уже насчитал несколько десятков ее вариантов, и, уверен, это не предел. Знаменитая «Мурка» берет свое начало, скорее всего, от «Любки», написанной Ядовым, ее корни — тоже совершенно не одесские. Но считается исключительно одесской, и нужно слышать, как уже в наши дни под названием «Мурка фром Одесса» ее исполняет симфонический оркестр «Slovak Sinfonietta orchestra»! Такой вот очередной парадокс. Как, впрочем, и с известнейшей песней «На Дерибасовской открылася пивная». Не было поначалу никакой Дерибасовской и в помине. А была никак не одесская улица Багатьяновская!.. Ну, а Одесса каким-то поразительным образом умудрялась делаться родиной блатных песен. В том числе — и благодаря Утесову, — рассказывает Александр Галяс.

Что бы еще запретить?

Александр добавляет, что, кроме запретов блатных песен, Леониду Утесову запрещалось еще много чего исполнять. Сказалась и эпоха борьбы с космополитизмом, и другие причины. Времена стояли «веселые». Расстрелян автор текста — песня запрещается.

Впрочем, как добавляет историк эстрады, есть песни в исполнении Утесова, причину запрета которых и по сей день понять совершенно невозможно. Такой песней, например, был легкий и мелодичный «Студенческий вальс».

Как реагировал наш Ледечка на запреты? Конечно же, переживал. Впрочем, у него были замечательные качества: он обладал неуемной энергией и впитанным с детства одесским юмором…

Фото автора и из открытых источников

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