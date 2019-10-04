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Новости Одессы и Одесской области

Одесский мост Коцебу пострадал от рук вандалов

Одесский мост Коцебу пострадал от рук вандалов

Инфраструктурное сооружение расписали вдоль и поперек.

Об этом сообщает odessa.online.

Чего только там не увидишь: надписи Миша и Ленок, значок доллара, полукруги. Белоснежное доныне строение запестрело фиолетовыми, черными, оранжевыми и красными оттенками.

Несколько лет назад мост Коцебу на Деволановском спуске открыли после реставрации.

С тех пор вандалы не оставляют его в покое. Мост не раз приходилось перекрашивать заново властям, но все без толку – хулиганов было не остановить.

В этот раз больше всего досталось периллам, которые оказались сплошь “украшены” художествами неизвестных.

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Фото: odessa.online

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