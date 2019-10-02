“Инфраструктурная муза” из Днепра оголилась в Одессе, чтобы спасти дамбу на лимане

Девушка давно известна эпатажными фотосессиями и любовью к всякого рода инженерным сооружениям. Ася интересуется ими не просто так – все-таки она инженер и даже работает по професии. А фотосесси – это так, хобби.

В шутку Ася называет себя “инфраструктурной музой”. И не зря. Ее откровенные снимки помогают привлечь внимание к проблемным городским сооружениям. Например, как мост в родном Днепре.

Благодаря этому мосту девушка и прославилась. Снялась там на спор полуобнаженной, перед тем взяв слово с властей, что так его быстрее отремонтируют.

А теперь и до Одессы добралась. Спасать у нас есть что.

Так, первым делом, девушка решила помочь с аварийной дамбой на Хаджибейском лимане. Туда ее привез начальник облавтодора Олег Варивода. Он поддержал идею и пофотографировал модель в откровенных образах. Чего не сделаешь ради благой цели!

Так, на снимках Ася позирует в черной кружевной комбинации, кокетливо выставляя напоказ стройные ножки.

К слову, девушка не только успела пофотографироваться на фоне дамбы, а и провела глубокую аналитическую работу. А выводами поделилась на ее странице в соцсетях.

“Это одно из важнейших и одновременно самых проблемных сооружений в Одесской области, – написала она. – Чрезмерные осадки, поднятие уровня воды – и как знать, чем может обернуться подтопление дамбы. Будет затоплена площадь в 25 кв. км. Под водой окажутся жилища и промышленные объекты, в частности, опасные для экологии, дорога, по которой в среднем проезжает до 40 тыс. автомобилей. Хаджибейский лиман может исчезнуть, затопив Пересыпь – старый промышленный район Одессы. Район с почти 300 тысячами жителей, которые живут под постоянной угрозой”.

Автор – Яся Шиловская

Фото: Facebook Анны Минюкович