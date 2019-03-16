﻿ Одесский костел получил титул базилики минор - Одесская Жизнь

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Одесский костел получил титул базилики минор

  • храм святого Петра Апостола
  • храм святого Петра Апостола
  • храм святого Петра Апостола
  • храм святого Петра Апостола

Титул одесскому католическому храму Святого Апостола Петра на Гаванной официально вручил представитель Папы Римского.

Знаменательное событие состоялось сегодня, 16 марта. Вручение титула произошло перед службой, на которую собралось много горожан. Представитель Папы Римского, апостольский нунций Клаудио Гуджеротти зачитал папскую буллу о присуждении храму почетного титула малой базилики – одесский храм стал третьим в Украине, который получил особый статус.

Как рассказывает 048.ua храм шел к этому много лет. В Ватикане заявка пролежала относительно недолго, ее рассмотрели менее чем за месяц, после чего Папа Франциск одобрил ее.

Данный титул даёт храму ряд привилегий, например, в малой базилике при определенных условиях может быть дарована полная индульгенция.

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