Одесский электротранспорт сегодня работает в ограниченном режиме

Из-за нехватки электроэнергии 23 января 2023 года на линии вышло меньше трамваев и троллейбусов, чем обычно. Из-за этого выросли интервалы движения.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс”.

Транспортники рассказали, что из-за ограничения лимитов на электроэнергию от ДТЭК они вынуждены уменьшить количество подвижного состава на линии, вследствие чего интервал движения значительно увеличился.

Представители предприятия приносят извинения за неудобства и рассчитывают на понимание одесситов.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие лимиты электроэнергии выделили для Одессы 23 января, а также как сегодня в городе отключают свет.

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