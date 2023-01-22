Какими будут отключения  света в Одессе 23 января

Как защитить электроприборы при перепадах напряжения Из-за частых отключений света могут возникать скачки и перепады напряжения в электросетях из-за чего портятся электроприборы. К тому же возрастает риск пожаров в домах и квартирах. Как защитить бытовую технику от скачков напряжения, узнавала наша газета. ПОДРОБНЕЕ

Отключения света: чего ждать одесситам в субботу 21 января В ночь на субботу, 21 января 2023 года, в Одессе и Одесской области будут действовать экстренные отключения электроэнергии, а с 7:00 до 24:00 часов этого дня – стабилизационные. ПОДРОБНЕЕ