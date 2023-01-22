Какими будут отключения  света в Одессе 23 января

Как и в предыдущие дни, с полуночи и до 7 утра в Одессе будут действовать экстренные отключения. А после 7 утра отключать свет будут по графикам.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Там пояснили, что «Укрэнерго» предоставило новые ограничения потребления электроэнергии на 23 января в Одесской области:
- ночью 412 МВт
- днем 580 МВт
Энергетики отмечают, что такие лимиты позволяют применить в Одесском регионе графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00.
Узнать об отключении света по вашему адресу вы можете по этой ссылке: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns