Почему свет в Одессе включают с опозданием: разъяснение энергетиков

Некоторые одесситы жалуются, что свет во время стабилизационных отключений по графикам, включат позже, чем обозначено. В ДТЭК рассказали, почему так получается.
“Мы видим много вопросов о времени включения и отключения света во время действия графиков стабилизационных отключений. Подготовили объяснения”, — написали энергетики на своей странице в Facebook
Стабилизационные отключения в соответствии с составленными графиками производятся, когда это позволяет лимит, предоставленный НЭК Укрэнерго.
Сеть на 60% снабжена телемеханикой, позволяющей выполнять включение и выключение автоматически. 40% сети оесские энергетики обслуживают вручную. То есть для отключения или подачи электроэнергии бригада приезжает на распределительный пункт или трансформаторную подстанцию и выполняет соответствующие работы на оборудовании. Для этого в ДТЭК Одесские электросети работают 206 бригад.
Из-за этого время включения или выключения электроэнергии, согласно указанному в графике, может колебаться в пределах +/-30 минут.
В ДТЭК просят вас с пониманием относиться к этому. И заверяют, что они делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома одесситов.
Ранее мы рассказывали, как выключают свет в Одессе 23 января 2023 года.