Почему свет в Одессе включают с опозданием: разъяснение энергетиков

Некоторые одесситы жалуются, что свет во время стабилизационных отключений по графикам, включат позже, чем обозначено. В ДТЭК рассказали, почему так получается.

“Мы видим много вопросов о времени включения и отключения света во время действия графиков стабилизационных отключений. Подготовили объяснения”, — написали энергетики на своей странице в Facebook

Стабилизационные отключения в соответствии с составленными графиками производятся, когда это позволяет лимит, предоставленный НЭК Укрэнерго.

Сеть на 60% снабжена телемеханикой, позволяющей выполнять включение и выключение автоматически. 40% сети оесские энергетики обслуживают вручную. То есть для отключения или подачи электроэнергии бригада приезжает на распределительный пункт или трансформаторную подстанцию и выполняет соответствующие работы на оборудовании. Для этого в ДТЭК Одесские электросети работают 206 бригад.

Из-за этого время включения или выключения электроэнергии, согласно указанному в графике, может колебаться в пределах +/-30 минут.

В ДТЭК просят вас с пониманием относиться к этому. И заверяют, что они делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома одесситов.

Ранее мы рассказывали, как выключают свет в Одессе 23 января 2023 года.