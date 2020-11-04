Одесский художественный музей – в ожидании реставрации (фото)

Одесский художественный музей (дворец Нарышкиных (Потоцких) ожидает долгожданная реставрация.

Так, на сайте системы публичных закупок ProZorro опубликована информация о том, что проектно-сметную документацию ремонтно-реставрационных работ во дворце будет разрабатывать ООО «НПЦ «Экострой». Этот научно-производственный центр занимался реставрацией Потемкинской лестницы, Воронцовской колоннады (бельведера) и других объектов в Одессе.

«Экострой» выиграл тендер на проведение работ, предложив меньшую сумму, чем второй участник торгов – Украинский региональный специализированный научно-реставрационный институт «Укрзахідпроектреставрація».

Стоимость разработки документации – 2,875 млн грн.

В будущем реставрация памятника архитектуры предусматривает восстановление исторического облика дворца: его фасадов и интерьеров, реконструкцию внутренних инженерных сетей, благоустройство прилегающей к музею территории. Работы должны проходить в два этапа: реставрация экстерьеров и реставрация интерьеров.

Перед этим разработчик проектно-сметной документации обязан выполнить предварительные работы: изучить литературные и графические источники о памятнике архитектуры, провести историко-библиографические исследования и т.д.

Здание Одесского художественного музея нуждается в реставрации уже давно. Весной и летом этого года в музее обваливались части карниза, а один из его залов заливало водой.

В июле этого года «Одесская жизнь» рассказывала о печальном состоянии дворца.

Напомним, Министерство культуры Украины в рамках президентского проекта «Большая стройка» собирается восстановить 100 значимых памятников архитектуры по всей стране. Один из них – дворец Нарышкиных (Потоцких), где сейчас располагается Одесский художественный музей.

Здание Одесского художественного музея было построено в период между 1824 и 1828 годами. Автор проекта не установлен. По окончании строительства сооружение было освидетельствовано известным одесским архитектором Францем Боффо. Первой владелицей дворца была графиня Ольга Нарышкина (урожденная Потоцкая). В 1888 году дворец приобрел одесский городской голова, коллекционер и меценат Григорий Маразли. В 1892 году Маразли передал дворец городу, с целью устройства в нем музея изящных искусств. Открытие музея состоялось 24 октября (6 ноября) 1899 года.

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