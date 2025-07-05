Ключевые моменты:

Подряд на сумму более 70,9 млн грн получила одна компания

ООО «Консалтинг-Буд» уже фигурировало в антикоррупционном расследовании

Детали тендера и репутация компании

Реконструкцию 3-го и 4-го этажей здания госпиталя для ветеранов, о котором «Одесская жизнь» рассказывала в июне заказал Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА. Победителем тендера стало ООО «Консалтинг-Строй» — единственный участник торгов.

Это не первое сотрудничество компании с областной администрацией. В 2023 году журналисты издания «Наші гроші» обнаружили в проектах фирмы завышение стоимости материалов во время ремонта Михайловского лицея, поврежденного в результате российского обстрела. В частности, в сметах стоимость некоторых окон превышала рыночную более чем в два раза, а также были включены расходы на окна, которые уже предоставили благотворители.

Ранее мы сообщали о том, как предоставляют реабилитационные услуги в Одесской, Николаевской и Херсонской областях: Нацслужба здоровья представила результаты мониторинга

Также недавно одесские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь пациентке с инсультом