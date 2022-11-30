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Одесский горсовет утвердил бюджет на 2023 год

Одесский горсовет утвердил бюджет на 2023 год

Сегодня, в среду, 30 ноября 2022 года, Одесский городской совет во время очередной XVI сессии утвердил бюджет города на 2023 год.

В частности, доходы бюджета в следующем году составят 10,529 млрд грн. Вместе с тем потратить планируется 10,311 млрд грн.

Доходы бюджета в 2023 году должны быть на полмиллиарда больше, чем в этом году, но на 230 миллионов меньше по сравнению с 2021 годом. Вырастут на 5% и расходы из бюджета.

Как пояснила глава департамента финансов Светлана Бедрега, сейчас бюджет города будет ориентирован в основном на обороноспособность. Так, вырастет расход на территориальную оборону – до 126 млн грн. В эту сумму входит закупка воды и пищи, военной формы и медикаментов.

Также более 63 млн грн выделят на мобилизацию и вооруженный отпор россии.

Бюджет Одессы-2023-1

Фото Одесского горсовета

Кроме того, появится новая статья расходов: социальная поддержка военнослужащих, защищающих Украину. На это выделят более 43 млн грн. Среди прочего, деньги пойдут на оказание адресной помощи семьям погибших военных, профессиональную и социальную адаптацию, а также обеспечение протезирования.

Что касается погашения долга по кредитам, которые имеет город, то в этом году власти удалось перевыполнить план: вместо необходимых 500 млн грн погасили полтора миллиарда, что позволит на следующий год не закладывать на это средства.

Бюджет Одессы-2023-2

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня депутаты Одесского горсовета приняли решение о демонтаже памятников «Основателям Одессы» и Александру Суворову.

Источник: suspilne.media

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Редакция ПРОФИЛЬ

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