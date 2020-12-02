Новости Одессы и Одесской области

Одесский горсовет назначил вице-мэра по коммунальному хозяйству

Одесский горсовет назначил вице-мэра по коммунальному хозяйству

Городской совет Одессы утвердил в качестве вице-мэра по жилищно-коммунальному хозяйству экс-руководителя КП «Одесгорэлектротранс» и руководителя департамента городского хозяйства мэрии Дмитрия Жемана.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Соответствующее решение было принято сегодня, 2 декабря, на внеочередной сессии горсовета.

Ранее Жеман пребывал в статусе исполняющего обязанности вице-мэра, каковым был назначен в мае текущего года.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что первым заместителем городского головы Одессы Геннадия Труханова стал депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Михаил Кучук.

Также сегодня горсовет Одессы в тайном голосовании избрал секретаря совета, кандидатуру которого предложил Труханов – им стал депутат от партии «Слуга народа», ректор Одесского национального университета им. Мечникова Игорь Коваль.

Ранее Одесский горсовет утвердил состав постоянных комиссий и избрал их глав.

Фото: Волнорез

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить