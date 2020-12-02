Одесский горсовет назначил вице-мэра по коммунальному хозяйству

Городской совет Одессы утвердил в качестве вице-мэра по жилищно-коммунальному хозяйству экс-руководителя КП «Одесгорэлектротранс» и руководителя департамента городского хозяйства мэрии Дмитрия Жемана.

Соответствующее решение было принято сегодня, 2 декабря, на внеочередной сессии горсовета.

Ранее Жеман пребывал в статусе исполняющего обязанности вице-мэра, каковым был назначен в мае текущего года.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что первым заместителем городского головы Одессы Геннадия Труханова стал депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Михаил Кучук.

Также сегодня горсовет Одессы в тайном голосовании избрал секретаря совета, кандидатуру которого предложил Труханов – им стал депутат от партии «Слуга народа», ректор Одесского национального университета им. Мечникова Игорь Коваль.

Ранее Одесский горсовет утвердил состав постоянных комиссий и избрал их глав.

Фото: Волнорез