Одесский горсад на один день превратился в амбулаторию

В Горсаду сегодня проходят медицинские обследования и узнают о здоровом образе жизни. Картина довольно удивительна: вся площадь перед Ротондой заполнена людьми в белых халатах и пациентами. При этом пациентами здесь становятся зачастую на ходу. Фестиваль здорового и активного образа жизни проходит под лозунгом «Живи активно!».

Кто-то настроен весело, кто-то — ну очень серьезно. Кто-то сознательно пришел полечиться, измерить давление и узнать показатели сахара в крови, послушать рекомендации врачей. А вот некоторые признаются, что просто пришли в Горсад отдохнуть в связи с выходным днем, а попали в «медицинский центр».

Некоторые даже не очень весело шутят, что машина «скорой помощи» здесь тоже стоит не случайно: мало ли какой диагноз, не дай Бог, человек сегодня узнал «по ходу дела».

Вход и все мероприятия фестиваля — бесплатные. Обследования — тоже. Некоторые посетители фестиваля настолько увлеклись процессом, что даже с нотками некоторого недовольства в голосе интересуются: «Где тут у вас офтальмолог?!».

Какие же медицинские услуги сегодня можно получить в Горсаду на свежем воздухе?

Главное, что необходимо понять: это фестиваль, а не «выезд врачей» в Горсад. У нас теперь почти все зовется фестивалем, а именно этот направлен, прежде всего, на популяризацию здорового образа жизни. Здесь много чего рассказывают о профилактике заболеваний, их диагностике и лечении.

Есть занятие и для детей: специалисты их обучают, к примеру, в каких случаях и, главное, как нужно правильно накладывать пластырь и медицинские повязки.

На фестивале можно получить советы от кардиологов, диетологов, ортопедов, семейных врачей.

Самая большая очередь — у палатки с диагностикой новообразований на коже. Впрочем, у других палаток — тоже очереди. Успеть можно много (если вы к этому, конечно же, оказались готовы): измерить давление, узнать уровень сахара в крови, послушать советы об аллергии и ее отличии от, к примеру, обычного насморка, получить совет от специалиста, если у вас проблемы с венами и что с этим делать, пройти тест на ВИЧ и так далее.

К врачам обращались и с другими проблемами и вопросами — как выживать в жару, как бороться с лишним весом, что такое здоровое питание. Среди вопросов были такие: «Почему я так быстро устаю?», «Нужно ли садиться на диету и какую?», «Сколько пить жидкости и какой?», «Можно ли мне купаться и загорать?».

Корреспондент «Одесской жизни» наблюдала даже типичную картину, когда возникал обычный «поликлиничный» вопрос: «А вы точно за этой женщиной? Я раньше вас очередь занимала».

В ходе фестиваля проводятся и мастер-классы, и пояснения по поводу «модного» вопроса – нужна вакцинация или нет. Ну и, конечно, именно здесь люди в белых халатах отвечали на главные вопросы фестиваля, что же это такое — здоровый образ жизни, и что означает понятие «жить активно» в самом разном возрасте.

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