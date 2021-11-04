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Одесский Фонтан погрузился во тьму – причина блэкаута (фото)

Одесский Фонтан погрузился во тьму – причина блэкаута (фото)

Вечером четверга, 4 ноября, в Одессе из-за аварии остались без света жители Большого Фонтана и прилегающих к нему улиц.

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Так, примерно с 16:30 отключено от электроснабжения значительное количество домов в районе 4-й, 5-й станций Большого Фонтана, а также улиц Говорова, Черняховского, Академической.

Блэкаут на одесском Фонтане2

Между тем, в уличных и контактных сетях электроэнергия есть, поэтому троллейбусы по Черняховского и трамваи по Фонтанской дороге ходят. Возле роддома №5 множество домов обесточены, однако в самом роддоме свет есть.

От площади 10 апреля до банка на Говорова все отключено. Родителей маленьких детей попросили забрать их из местных детсадов.

Блэкаут на одесском Фонтане3

В компании ДТЭК “Одесские электросети” сообщают об аварийном характере отключения, но сроки возобновления подачи электричества пока не уточняют.

Напомним, ранее компания “ДТЭК Одесские Электросети” запросила у благотворительного фонда “Корпорация монстров” адреса больных с COVID-19, которые зависят от кислорода и лежат дома под кислородными концентраторами. Энергетики обещают не отключать эти дома от электроэнергии в рамках плановых ремонтных работ.

Источник и фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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