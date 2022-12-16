Одесский Центр админуслуг переносит прием граждан с 16 декабря на другой день

Управление госрегистрации и Суворовский ЦНАП сегодня не работают Управление госрегистрации юрдепартамента Одесской мэрии и ЦНАП в Суворовском районе сообщают, что в связи с отсутствием электроснабжения прием граждан приостановлен. ПОДРОБНЕЕ

Паспортные услуги в Одессе подорожают – когда и насколько? С 1 ноября 2022 года, согласно Постановлению Кабинета Министров от 14 октября 2022 г. в одесских Центрах предоставления административных услуг будет изменена стоимость паспортных услуг.

Об этом предупреждает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно». ПОДРОБНЕЕ

В Одессе возобновил работу еще один ЦНАП С 03 октября 2022 возобновляется прием граждан в Межрайонном подразделении ЦНАП по адресу: г. Одесса, ул. Дальницкая, 2. Чтобы попасть туда на прием, надо записаться в электронной очереди. ПОДРОБНЕЕ