Одесский Центр админуслуг переносит прием граждан с 16 декабря на другой день

Одесский Центр предоставления административных услуг переносит прием граждан, совпавший с длительной воздушной тревогой в пятницу, 16 декабря, на другой день.
Об этом информирует департамент предоставления админуслуг.
«Записи на прием в Центр админуслуг на 16 декабря 2022 года, совпавшие с продолжительной воздушной тревогой, будут обязательно перенесены на ближайшее время. О дате и времени назначенного приема будет сообщено лично в телефонном режиме»,
– сказано в сообщении мэрии Одессы.
Напомним, сегодня утром, 16 декабря, страна-террорист российская федерация снова обстреляла ракетами объекты энергетики Украины. В этой связи в стране снова ввели экстренные аварийные отключения электроэнергии.
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