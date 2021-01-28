Сам Александр Блещунов родился в Харькове, но вскоре семья переехала в Одессу. Здесь юноша окончил институт инженеров водного транспорта, и еще студентом организовал секцию альпинизма, которой руководил более 30 лет. Позже именем Блещунова будут названы пик и перевал на Памире.

Когда началась Вторая мировая вой­на, Блещунов ушел на фронт, участвовал в боях под Сталинградом, был среди тех, кто брал Берлин и освобождал Прагу. Награжден пятью орденами и десятью медалями.

После войны Блещунов строил научно-исследовательские объекты в Армении, а вернувшись в Одессу, до 1974 года руководил проблемной лабораторией Одесского института холодильной промышленности.

С юности Александр Владимирович увлекался коллекционированием предметов искусства. По его инициативе, по улице Польской, 19, был открыт первый и единственный в Украине муниципальный музей личных коллекций, в котором он до конца жизни был директором.

Многие музейные экспонаты Блещунов спас от неминуемой гибели. Например, ценные иконы из разрушенного храма, металлический сундук работы немецких мастеров, кресло в стиле «русский ампир» XIX века. А японскую деревянную ширму с резьбой и перламутровой инкрустацией он приобрел у мясника, который разделывал на ней туши животных. Еще одну японскую ширму из натурального шелка с вышивкой Блещунов нашел на свалке. Реставраторам пришлось немало потрудиться, чтобы придать раритетам первоначальный вид.

Сейчас в Музее личных коллекций имени Блещунова работает несколько выставок: «Российская старина», «Буддистский Восток», «Западная Европа», «Мусульманский Восток», а также экспозиция «Одессика», посвященная родному городу коллекционера.

Источник: muzei-mira.com; omlk.com.ua; Википедия; odessa-memory.info

Возможно, вас заинтересует, как 106 лет назад одесская полиция накрыла “фабрику паспортов”