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Александр Блещунов: советский альпинист, коллекционер, основатель Музея личных коллекций

Александр Блещунов: советский альпинист, коллекционер, основатель Музея личных коллекций

28 января 1989 года в Одессе был открыт Музей личных коллекций имени Александра Блещунова.

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Сам Александр Блещунов родился в Харькове, но вскоре семья переехала в Одессу. Здесь юноша окончил институт инженеров водного транспорта, и еще студентом организовал секцию альпинизма, которой руководил более 30 лет. Позже именем Блещунова будут названы пик и перевал на Памире.

Когда началась Вторая мировая вой­на, Блещунов ушел на фронт, участвовал в боях под Сталинградом, был среди тех, кто брал Берлин и освобождал Прагу. Награжден пятью орденами и десятью медалями.

После войны Блещунов строил научно-исследовательские объекты в Армении, а вернувшись в Одессу, до 1974 года руководил проблемной лабораторией Одесского института холодильной промышленности.

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Александр Блещунов и Валентин Симоненко на открытии музея

С юности Александр Владимирович увлекался коллекционированием предметов искусства. По его инициативе, по улице Польской, 19, был открыт первый и единственный в Украине муниципальный музей личных коллекций, в котором он до конца жизни был директором.

Многие музейные экспонаты Блещунов спас от неминуемой гибели. Например, ценные иконы из разрушенного храма, металлический сундук работы немецких мастеров, кресло в стиле «русский ампир» XIX века. А японскую деревянную ширму с резьбой и перламутровой инкрустацией он приобрел у мясника, который разделывал на ней туши животных. Еще одну японскую ширму из натурального шелка с вышивкой Блещунов нашел на свалке. Реставраторам пришлось немало потрудиться, чтобы придать раритетам первоначальный вид.

музей блещунова одесса

Музей личных коллекций имени Блещунова

Сейчас в Музее личных коллекций имени Блещунова работает несколько выставок: «Российская старина», «Буддистский Восток», «Западная Европа», «Мусульманский Восток», а также экспозиция «Одессика», посвященная родному городу коллекционера.

Источник: muzei-mira.com; omlk.com.ua; Википедия; odessa-memory.info

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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